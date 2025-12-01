Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Dezember 2025, Nr. 290
Aus: Ausgabe vom 13.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Archäologie

Buddeln verboten

Ein russischer Archäologe ist in Polen wegen mutmaßlicher Ausgrabungen auf der von Russland annektierten Krim festgenommen worden. Anlass war ein ukrainischer Haftbefehl, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete. Der Wissenschaftler wurde bereits am 4. Dezember durch den polnischen Inlandsgeheimdienst festgenommen. Das Bezirksgericht in Warschau habe nun eine 40tägige Untersuchungshaft angeordnet. (dpa/jW)

