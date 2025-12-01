Filmemacher Wim Wenders (80) wird bei der Berlinale 2026 (12.–22.2.) Präsident der Jury. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Freitag mit. Der Berliner zeigte sich begeistert: »Endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden?« (dpa/jW)