Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Dezember 2025, Nr. 290
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Berlinale

Wie geil ist das?

Filmemacher Wim Wenders (80) wird bei der Berlinale 2026 (12.–22.2.) Präsident der Jury. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Freitag mit. Der Berliner zeigte sich begeistert: »Endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden?« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)