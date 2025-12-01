Aus: Ausgabe vom 13.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Berlinale
Wie geil ist das?
Filmemacher Wim Wenders (80) wird bei der Berlinale 2026 (12.–22.2.) Präsident der Jury. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Freitag mit. Der Berliner zeigte sich begeistert: »Endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden?« (dpa/jW)
