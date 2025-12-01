Heißer Freitag
Rotterdam. Die deutschen Handballerinnen bekommen es im Halbfinale der Weltmeisterschaft mit Titelverteidiger Frankreich zu tun. Die Équipe Tricolore gewann ihr Viertelfinale in Rotterdam gegen den EM-Zweiten Dänemark mit 31:26. Das Duell um den Einzug ins Endspiel ist eine Neuauflage des Olympiaviertelfinales und findet am Freitag ebenfalls in Rotterdam statt. Bei den Sommerspielen in Frankreich hatte sich das DHB-Team im vergangenen Jahr mit 23:26 geschlagen geben müssen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Olympiasieger Norwegen und Kogastgeber Niederlande gegenüber. (dpa/jW)
