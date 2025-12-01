Gegründet 1947 Freitag, 12. Dezember 2025, Nr. 289
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Kunst

Starke Präsenz

Die britisch-nigerianische Künstlerin Nnena Kalu hat den Turner-Preis gewonnen. Die bedeutendste Auszeichnung für moderne Kunst in Großbritannien wurde am Dienstag in Bradford verliehen. Kalu ist bekannt für farbige, von der Decke hängende Objekte, großformatige Zeichnungen sowie Skulpturen aus Materialien wie bunten Stoffbahnen, Seilen und Paketklebeband. Die Jury lobt die starke Präsenz ihrer Werke. Die 1966 in Glasgow geborene Kalu ist Autistin und kann sich nur schwer artikulieren. Der Turner-Preis ist mit 25.000 Pfund Sterling (etwa 28.570 Euro) dotiert. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)