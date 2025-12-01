Starke Präsenz
Die britisch-nigerianische Künstlerin Nnena Kalu hat den Turner-Preis gewonnen. Die bedeutendste Auszeichnung für moderne Kunst in Großbritannien wurde am Dienstag in Bradford verliehen. Kalu ist bekannt für farbige, von der Decke hängende Objekte, großformatige Zeichnungen sowie Skulpturen aus Materialien wie bunten Stoffbahnen, Seilen und Paketklebeband. Die Jury lobt die starke Präsenz ihrer Werke. Die 1966 in Glasgow geborene Kalu ist Autistin und kann sich nur schwer artikulieren. Der Turner-Preis ist mit 25.000 Pfund Sterling (etwa 28.570 Euro) dotiert. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
