Der Co-Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung (SZ), Wolfgang Krach, verlässt das Haus. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihm und den Gesellschaftern über die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der SZ habe Krach sein Ausscheiden angeboten, wie der Süddeutsche Verlag am Donnerstag in München mitteilte. Die Trennung sei »einvernehmlich«. Laut Informationen von Spiegel online soll sich Krach gegen weitere Kürzungen im Redaktionsetat gesperrt haben. Obwohl er Kürzungsprogramme zugunsten der Renditeerwartungen der Eigentümerin, der Südwestdeutschen Medienholding, lange mittrug, galt er intern als Verteidiger der journalistischen Standards gegenüber dem Verlag. Der 62jährige Krach arbeitete 23 Jahre bei der SZ, war seit zehn Jahren Chefredakteur. Seit 2020 bildete er eine Doppelspitze mit Judith Wittwer. (dpa/jW)