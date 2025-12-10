Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Letzte Chance für Xabi

Madrid. Der Druck auf Trainer Xabi Alonso wird bei Real Madrid immer größer. Das Champions-League-Duell am Mittwoch gegen Englands Topteam Manchester City sei schon die letzte Chance für den früheren Leverkusener Meistertrainer, berichtete die Zeitung El Mundo. Die Verantwortlichen des Weltklubs hätten nach der blamablen Niederlage gegen Celta Vigo (0:2) beraten und seien zu diesem Schluss gekommen. Die Königlichen haben in der Liga nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Alonso war erst im Sommer von Leverkusen zu Real gewechselt. Auch über mögliche Nachfolger sollen die Bosse schon gesprochen haben: Zinédine Zidane und Jürgen Klopp stünden oben auf der Liste. (dpa/jW)

