Veranstaltungen
»Kriegstüchtigkeit und der Kampf für Frieden«. Podiumsdiskussion mit Angelika Claußen (Vorsitzende IPPNW), Ulrike Eifler (IG Metall), Yusuf As (Verdi Migrationsausschuss) und Jan Dieren (SPD). Donnerstag, 11.12., 18 Uhr. Ort: Kulturbunker, Berliner Str. 20, Köln. Veranstalter: Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF), Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), Migrationsausschuss Verdi u. a.
»Wehrpflicht! Warum?« Warum die Wehrpflicht kommt und wem sie nützt. Freitag, 12.12., 17 Uhr. Ort: Infoladen, Hornstr. 7, Trier. Oder um 18 Uhr in Saarbrücken, Ort: Kultur und Werkhof, Nauwieser Str. 19. Veranstalter: SDAJ Trier und Saarbrücken
»Kuba Solibasar«. Bücher, LPs und CDs, Bilder und Grafiken, Kalender 2026, Postkarten, Keramik, Modeschmuck, Tee und mehr. Weihnachtsgeschenke in gemütlicher Atmosphäre kaufen und Kuba helfen. Sonnabend, 13.12., 13 Uhr. Ort: Galerie Olga Benario, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin–Kuba
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Auf der Couch eingeschlafenvom 10.12.2025
-
Tembridis, Maurenbrecher, Wachowiak, Weißbachvom 10.12.2025
-
»Ihr wärt zu mehr gut«vom 10.12.2025
-
Rotlicht: Hallstein-Doktrinvom 10.12.2025
-
Vorschlagvom 10.12.2025
-
Stille neue Weltvom 10.12.2025