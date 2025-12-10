Die Beschäftigten des Pariser Louvre-Museums haben für den 15. Dezember zu einem Streik aufgerufen. Sie protestieren gegen verschlechterte Arbeitsbedingungen und unzureichende Mittel, wie französische Medien berichten. Die Mitarbeiter fordern unter anderem neue Stellen, insbesondere im Empfangs- und Überwachungsbereich, »um die in der Vergangenheit weggefallenen Arbeitsplätze auszugleichen«, sagte eine Gewerkschaftsvertreterin der Zeitung Le Monde. »Die Teams am Empfang und bei der Überwachung sind am Ende ihrer Kräfte, da es an ausreichend Personal fehlt.«

Die Streikankündigung folgt auf mehrere Zwischenfälle am weltberühmten Museum: Am 19. Oktober wurden Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Im November musste eine veraltete Galerie wegen maroder Träger geschlossen werden. Erst am Wochenende wurde bekannt, dass durch ein Wasserleck 300 bis 400 Fachzeitschriften und Dokumente der Bibliothek der ägyptischen Antiken beschädigt wurden. (dpa/jW)