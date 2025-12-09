Mainz. Fußballbundesligist FSV Mainz 05 hat Urs Fischer als Trainer verpflichtet. Der 59jährige tritt die Nachfolge von Bo Henriksen an und erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Fischer hatte zuletzt bis November 2023 den 1. FC Union Berlin gecoacht und war seit der Trennung vereinslos. Am Donnerstag geht es in seinem ersten Pflichtspiel für Mainz in der Conference League gegen den polnischen Klub Lech Posen. Hauptaufgabe aber wird sein, den Abstieg aus der Bundesliga nach 17 Spielzeiten im Oberhaus zu verhindern. An den ersten zwölf Spieltagen holten die 05er unter Henriksen nur einen Sieg und sind derzeit Tabellenletzte. (dpa/jW)