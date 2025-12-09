Tremblant. Skirennfahrerin Julia Scheib hat den zweiten Riesenslalom von Tremblant gewonnen. Die Österreicherin setzte sich am Sonntag in dem kanadischen Skigebiet vor Sara Hector aus Schweden (plus 0,57 Sekunden) und Alice Robinson (plus 0,78) durch. Die Neuseeländerin hatte am Sonnabend noch souverän gewonnen, fiel diesmal dann aber nach Zwischenbestzeit noch zwei Plätze zurück. Scheib feierte nach dem Sieg zum Saisonstart in Sölden ihren zweiten Karriereerfolg. In der Disziplinwertung fehlen der Sportlerin aus der Steiermark nur zwölf Punkte auf die führende Vizeweltmeisterin Robinson. (dpa/jW)