Gianni InfantinoVon Thomas Gsella
Blendend geht’s dem Chef der Fifa:
Fast sekündlich wächst sein Geld,
Fast minütlich sinkt er tiefa,
Täglich fliegt er um die Welt,
*
Und ist Dödel Trump zugegen,
Kriecht er dem Verehrtesten
Der geliebten Kohle wegen
In den Allerwertesten,
*
Oh, wir preisen den Infamen!
Der sich selbst am besten kennt
Und ab heut mit neuem Namen
Schlampi Infamtino nennt.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
Hinab den Kanalvom 09.12.2025
-
Duell am Bötzseevom 09.12.2025