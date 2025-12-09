Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 16 / Sport
Lyrische Hausapotheke

Gianni Infantino

Von Thomas Gsella
Kevin Lamarque/REUTERS

Blendend geht’s dem Chef der Fifa:

Fast sekündlich wächst sein Geld,

Fast minütlich sinkt er tiefa,

Täglich fliegt er um die Welt,

*

Und ist Dödel Trump zugegen,

Kriecht er dem Verehrtesten

Der geliebten Kohle wegen

In den Allerwertesten,

*

Oh, wir preisen den Infamen!

Der sich selbst am besten kennt

Und ab heut mit neuem Namen

Schlampi Infamtino nennt.

