Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Ein Opfer der Evolution

Von Florian Günther

Neulich sah ich die

Nachbildung

eines Neandertalers in

der Zeitung und war

überrascht, wie

sehr sie meinem ehemaligen

HGL-Vorsitzenden in

der Kopernikusstraße

glich, wenn man

die Kassenbrille mal

beiseite lässt.

*

Sein Name war König.

Wie der

Neandertaler hieß,

weiß heute

niemand mehr.

*

Dabei wäre ich mit

ihm vermutlich

besser klargekommen.

