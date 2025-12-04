Sparpolitik versus JugendarbeitVon jW
In diesem Video werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Jugendklubs »Tube« in Berlin-Lichtenberg. Michael Heinisch-Kirch, Vorstandsvorsitzender der »Sozdia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten«, und Sabine Brell, Sozialpädagogin und Leiterin der Einrichtung, sprechen über die Herausforderungen der Jugendarbeit, von unsicheren Haushaltsentscheidungen bis zu den Folgen für Kinder und Jugendliche. Außerdem zeigen sie, wie der Klub kreative Projekte für Jugendliche organisiert, trotz knapper Mittel und steigender Anforderungen. Ein Einblick in eine wichtige Arbeit, die oft im Verborgenen bleibt und beim Senat kaum Unterstützung findet.
