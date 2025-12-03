Rom. Der frühere italienische Weltklassetennisspieler Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte der nationale Tennisverband FITP am Montag mit und würdigte ihn als »größte Symbolfigur des italienischen Tennis«. Pietrangeli war der erste Grand-Slam-Turniersieger seines Landes. Vor der Ära des Profitennis gewann er 1959 und 1960 die internationalen französischen Meisterschaften, den Vorgänger der French Open. Zudem führte er die italienische Mannschaft 1976 als Kapitän zum Gewinn des Davis Cups.(dpa/jW)