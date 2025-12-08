Fort Lauderdale. Die Vorlagen des argentinischen Fußballgenies Lionel Messi haben das Finale um den MLS Cup entschieden und Thomas Müller die Krönung seiner ersten Monate bei den Vancouver Whitecaps verwehrt. Zu Hause gewann Inter Miami am Sonnabend 3:1 gegen die Kanadier. Messi war in dem Endspiel zwar zunächst wenig zu sehen, lieferte vor etwas mehr als 21.000 Zuschauern aber den entscheidenden Pass zum 2:1 durch seinen Landsmann Rodrigo de Paul (71. Minute) und auch zum 3:1 in der Nachspielzeit durch Tadeo Allende (90. plus sechs). Édier Ocampo (achte Minute) hatte Miami zuvor durch ein Eigentor in Führung gebracht, vor dem auch Messi den wichtigen Pass in die Tiefe gespielt hatte. Ali Ahmed belohnte die starke Leistung Vancouvers mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich (60.). Messis ehemalige Barça-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba, beide ebenfalls für Miami auf dem Platz, beenden beide mit dem Titel ihre Spielerkarrieren. (dpa/jW)