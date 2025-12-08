Dortmund. Die deutschen Handballerinnen haben ihren nächsten WM-Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte ihre Erfolgsserie auch beim Hauptrundenabschluss gegen Spanien fort und gewann am Sonnabend souverän 29:25 (13:10). Am Dienstag steht das Viertelfinale an. Das DHB-Team stand schon vor dem Spiel als Gruppensieger fest. Vor 10.522 Zuschauern in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle war Emily Vogel mit sechs Toren erfolgreichste deutsche Werferin. Noch nie zuvor hatten die DHB-Frauen ein Pflichtspiel zu Hause vor so großer Kulisse absolviert. (dpa/sid/jW)