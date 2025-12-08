Valencia. Nach dem WM-Silber nun ein nicht minder beeindruckender deutscher Rekord: Marathonläufer Amanal Petros hat am Sonntag, drei Monate nach seinem Erfolg von Tokio, erneut ein Traumrennen hingelegt und in Valencia einen deutschen Rekord aufgestellt. In 2:04:03 Stunden blieb der 30jährige satte 53 Sekunden unter der Zeit von Samuel Fitwi, die dieser im Vorjahr an gleicher Stelle erzielt hatte. Nach einer taktischen Meisterleistung musste sich der gebürtige Eritreer Petros, der für Hannover 96 läuft, bei idealen Bedingungen (13 Grad und leichte Bewölkung) nur dem Kenianer John Korir geschlagen geben (2:02:25). Die zweimalige Hinderniseuropameisterin Gesa Felicitas Krause erlebte hingegen ein bitteres Debüt auf der klassischen 42,195-Kilometer-Distanz. Die 33jährige gab nach der 30-Kilometer-Marke auf. (sid/jW)