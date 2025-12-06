Veranstaltungen
»Der Bandera-Komplex«. Vortrag und Diskussion mit Melodie & Rhythmus-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl. Das gleichnamige Buch beleuchtet die Ideologie, die Funktion und den Einfluss des ukrainischen Faschismus. Sonnabend, 6.12., 17 Uhr. Ort: Deutsch-Russisches Kulturinstitut, Zitauer Str. 29, Dresden. Veranstalter: Kommunistische Organisation Dresden
»387. Friedensweg«. Demons-tration für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide. Sonntag, 7.12., 14 Uhr. Ort: Parkplatz, Bornsche Str. 2, Haldersleben. Veranstalter: »Offene Heide Haldersleben«
»Gaza Fights for Freedom«. Film und Diskussion. Entstanden ist ein eindrucksvolles Dokument über die Protestbewegung in Gaza, das während des »Großen Rückkehrmarsches« gedreht wurde und exklusive Aufnahmen sowie seltenes Archivmaterial enthält. Sonntag, 7.12., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Antifaschistische Filmreihe« und »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Wirf dein Handy aus dem Fenstervom 06.12.2025
-
In den besten Familienvom 06.12.2025
-
Mach’s für uns, Maxvom 06.12.2025
-
ESC mit Israelvom 06.12.2025
-
landadellitaneivom 06.12.2025
-
Nachschlag: Tief ins Bewusstseinvom 06.12.2025
-
Vorschlagvom 06.12.2025