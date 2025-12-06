»Der Bandera-Komplex«. Vortrag und Diskussion mit Melodie & Rhythmus-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl. Das gleichnamige Buch beleuchtet die Ideologie, die Funktion und den Einfluss des ukrainischen Faschismus. Sonnabend, 6.12., 17 Uhr. Ort: Deutsch-Russisches Kulturinstitut, Zitauer Str. 29, Dresden. Veranstalter: Kommunistische Organisation Dresden

»387. Friedensweg«. Demons-tration für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide. Sonntag, 7.12., 14 Uhr. Ort: Parkplatz, Bornsche Str. 2, Haldersleben. Veranstalter: »Offene Heide Haldersleben«

»Gaza Fights for Freedom«. Film und Diskussion. Entstanden ist ein eindrucksvolles Dokument über die Protestbewegung in Gaza, das während des »Großen Rückkehrmarsches« gedreht wurde und exklusive Aufnahmen sowie seltenes Archivmaterial enthält. Sonntag, 7.12., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Antifaschistische Filmreihe« und »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«