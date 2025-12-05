Berlin. Der FC Bayern München ist ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Rekordsieger gewann sein Achtelfinale beim Bundes-ligarivalen 1. FC Union Berlin mit reichlich Mühe 3:2 (3:1). Der deutsche Fußballrekordmeister darf damit weiter auf den ersten Pokaltriumph seit 2020 hoffen. Zuvor waren auch Titelverteidiger VfB Stuttgart und der SC Freiburg in die nächste Runde eingezogen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß behielten beim Zweitligisten VfL Bochum mit 2:0 (1:0) die Oberhand. Freiburg gewann gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0). (dpa/jW)