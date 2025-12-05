Nyon. Die deutschen Fußballfans dürfen sich auf das nächste große Heimturnier freuen. Die Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. Der Deutsche Fußballbund setzte sich in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzelbewerbung von Polen durch. Es wird das erste große Frauenfußballturnier in Deutschland seit der WM 2011. Eine Heim-EM bei den Frauen gab es zuvor 1989 und 2001. (dpa/jW)