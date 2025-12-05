Aus: Ausgabe vom 05.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Musikstreaming
Drake vor Kendrick
Die Musik von Bad Bunny ist weltweit dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musikstreaminganbieter am Donnerstag in seinem Jahresrückblick bekannt. In Deutschland liegt wie zuletzt Taylor Swift auf Platz eins. Die internationale Top ten: Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh und Fuerza Regida. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Von Sternen träumenvom 05.12.2025
-
»Dann ist sie da, die Barbarei!«vom 05.12.2025
-
Zurück in die Höllevom 05.12.2025
-
Friedensangstvom 05.12.2025
-
Nachschlag: Pluribusvom 05.12.2025
-
Vorschlagvom 05.12.2025