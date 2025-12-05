Gegründet 1947 Freitag, 5. Dezember 2025, Nr. 283
Aus: Ausgabe vom 05.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Musikstreaming

Drake vor Kendrick

Die Musik von Bad Bunny ist weltweit dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musikstreaminganbieter am Donnerstag in seinem Jahresrückblick bekannt. In Deutschland liegt wie zuletzt Taylor Swift auf Platz eins. Die internationale Top ten: Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh und Fuerza Regida. (dpa/jW)

