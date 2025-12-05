Die Musik von Bad Bunny ist weltweit dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musikstreaminganbieter am Donnerstag in seinem Jahresrückblick bekannt. In Deutschland liegt wie zuletzt Taylor Swift auf Platz eins. Die internationale Top ten: Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh und Fuerza Regida. (dpa/jW)