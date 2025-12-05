Der in Ghana geborene Ibrahim Mahama ist nach Einschätzung des britischen Kunstmagazins Artreview derzeit die einflussreichste Figur der internationalen Kunstszene. Das in London erscheinende Magazin setzte den 38jährigen an die Spitze der Liste »Power100«. Das Magazin lässt jedes Jahr eine Jury einschätzen, wen sie in der Kunstwelt für besonders wichtig hält. Bei der Liste mit 100 Personen und Organisationen geht es etwa um die Frage, wer beeinflusst, welche Themen behandelt und wessen Kunstwerke gezeigt werden. (dpa/jW)