Madrid. Die spanischen Fußballerinnen haben das Nations-League-Finale souverän gewonnen. Am Dienstag abend setzte sich La Roja im heimischen Stadion in Madrid mit 3:0 spielerisch gegen die deutsche Auswahl durch. Zweimal Clàudia Pina (61. und 74. Minute) sowie Vicky López (68.) trafen für die Titelverteidigerinnen. Die Weltmeisterinnen führten die Deutschen zeitweise vor. Das DFB-Team unter Bundestrainer Christian Wück muss derweil weiter auf den ersten Titel seit dem Olympiasieg 2016 in Rio warten. (sid/dpa/jW)