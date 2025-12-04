Vechta. Basketballbundesligist Rasta Vechta ist in der Länderspielpause ein spektakulärer Transfer gelungen. Die Niedersachsen haben am Mittwoch den Routinier Tibor Pleiß unter Vertrag genommen. Der zweimalige Euroleague-Champion war zuletzt ohne Verein, nachdem er in der vergangenen Saison für den griechischen Topclub Panathinaikos Athen gespielt hatte. Mit der Verpflichtung von Center Pleiß, der bislang 109 Mal für die deutsche Nationalmannschaft spielte, reagiert Rasta Vechta auf aktuelle Verletzungsprobleme. Der 36jährige war in Deutschland bereits in Köln und Bamberg aktiv, in der Euro­league stand der 2,18 Meter große Pleiß für diverse Vereine insgesamt 344 Mal auf dem Parkett. Zudem spielte er in der NBA für die Utah Jazz. (dpa/jW)