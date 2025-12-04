Ein mit Diamanten verziertes Fabergé-Ei, das der letzte russische Zar einst seiner Mutter schenkte, ist für rekordträchtige 26 Millionen Euro versteigert worden. Der bisherige Rekord für ein Kunstei von Peter Carl Fabergé sei um mehr als 15 Millionen Euro übertroffen worden, teilte das Londoner Auktionshaus Christie’s am Mittwoch mit. Nikolaus II. hatte das Winterei 1913 als Geschenk für seine Mutter, Dagmar von Dänemark, in Auftrag gegeben. Es ist kunstvoll aus Bergkristall geschnitzt und auf der Innenseite mit einem Frostdesign graviert. Die Außenseite ist mit Schneeflockenmotiven besetzt, die mit Rosenschliffdiamanten verziert sind. (dpa/jW)