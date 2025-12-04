Bei einer Preisverleihung der Gaming­branche hat das Kölner Independent-Studio Neoludic groß abgeräumt. Beim Deutschen Entwicklerpreis setzte sich dessen Computerspiel »Tiny Bookshop« (Kleiner Buchladen) in drei Kategorien durch. Es wurde bei einer Show am Dienstag in Köln als »Bestes Deutsches Spiel« sowie als »Bestes Indie Game« und für die »Beste Grafik« ausgezeichnet. In dem Game steuert der Spieler einen Buchhändler einer Küstenstadt, der seinen Kunden Bücher empfiehlt und ihnen bei der Erfüllung ihrer Ziele hilft. Es ist ein sogenanntes Cozy Game (entspanntes Spiel), bei dem es nicht ums Gewinnen geht. Der Protagonist sammelt Briefmarken und Polaroidfotos – neben den titelgebenden Büchern sind auch diese Gegenstände nostalgische Reminiszenzen an die analoge Welt. »Tiny Bookshop« kam im August auf den Markt, seither wurde es bereits mehr als 500.000 Mal verkauft. Das Studio erhielt 12.000 Euro Preisgeld. (dpa/jW)