Die Bundesrepublik gibt vier Kulturgüter mit menschlichen Überresten aus dem Ethnologischen Museum in Berlin an Ghana zurück. Es handelt sich um zwei Trommeln und zwei Hörner, an denen Schädel und Unterkiefer befestigt sind, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Mittwoch mitteilte. Die Objekte gelangten im Zusammenhang der gewaltsamen Ausdehnung der deutschen Kolonialherrschaft in der westafrikanischen Volta-Region nach Deutschland. Der Stiftungsrat beschloss die Repatriierung der Objekte an das Volk der Akpini in Kpando im heutigen Ghana. »Es handelt sich um Insignien der damaligen Herrscher, an denen menschliche Gebeine befestigt sind, das macht die Rückgabe zu einem besonders sensiblen und bedeutenden Vorgang«, teilte Stiftungsratsvorsitzender Wolfram Weimer mit. Der Stiftungsrat gab außerdem grünes Licht für Gespräche mit australischen Stellen über zwei Steinäxte und eine Halskette aus Känguruzähnen. (dpa/jW)