»Frauen – Flucht – Freiheit«. Vortrag. Ommolbanin Mirzaie vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg über die Situation von Frauen in Afghanistan und die Zusammenarbeit der BRD mit den Taliban; Marcia Garschagen von »The Justice Project« über Menschenhändler und westafrikanische Frauen. Donnerstag, 4.12., 19 Uhr. Ort: Jubez-Café, Kronenplatz 1, Karlsruhe. Veranstalter: Seebrücke Karlsruhe
»Gegen die Wehrpflicht für die zivile Entfaltung des Lebens«. Demonstration gegen die Reaktivierung der Wehrpflicht, für Frieden und Völkerverständigung. Donnerstag, 4.12., 15 Uhr. Ort: Heidi-Kabel-Platz, Hamburg. Veranstalter: Initiative gegen Rüstungsexporte und andere
»Einführung in Waldbesetzungen«. Vortrag und Buchvorstellung. Donnerstag, 4.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Alibi, Weingarten, St.-Longinus-Str. 1, Ravensburg
»Asylrecht bewahren. Geflüchtete schützen«. Kundgebung am Tag der Menschenrechte. Mittwoch, 10.12., 18 Uhr. Ort: Niedersächsischer Landtag, Hannah-Arendt-Platz, Hannover. Veranstalter: Flüchtlingsrat Niedersachsen
