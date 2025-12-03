Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.12.2025, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Frauen – Flucht – Freiheit«. Vortrag. Ommolbanin Mirzaie vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg über die Situation von Frauen in Afghanistan und die Zusammenarbeit der BRD mit den Taliban; Marcia Garschagen von »The Justice Project« über Menschenhändler und westafrikanische Frauen. Donnerstag, 4.12., 19 Uhr. Ort: Jubez-Café, Kronenplatz 1, Karlsruhe. Veranstalter: Seebrücke Karlsruhe

»Gegen die Wehrpflicht für die zivile Entfaltung des Lebens«. Demonstration gegen die Reaktivierung der Wehrpflicht, für Frieden und Völkerverständigung. Donnerstag, 4.12., 15 Uhr. Ort: Heidi-Kabel-Platz, Hamburg. Veranstalter: Initiative gegen Rüstungsexporte und andere

»Einführung in Waldbesetzungen«. Vortrag und Buchvorstellung. Donnerstag, 4.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Alibi, Weingarten, St.-Longinus-Str. 1, Ravensburg

»Asylrecht bewahren. Geflüchtete schützen«. Kundgebung am Tag der Menschenrechte. Mittwoch, 10.12., 18 Uhr. Ort: Niedersächsischer Landtag, Hannah-Arendt-Platz, Hannover. Veranstalter: Flüchtlingsrat Niedersachsen

