Amsterdam. Fans des niederländischen Fußballerstligisten Ajax Amsterdam haben am Sonntag mit einer Vielzahl abgebrannter Feuerwerkskörper den Abbruch des Ligaheimspiels gegen den FC Groningen erzwungen. Die Partie war nach fünf Minuten angesichts der Vorfälle im Stadion zunächst unterbrochen worden. Als nach der knapp dreiviertelstündigen Pause erneut Feuerwerkskörper aufs Spielfeld geschossen wurden, brach der Schiedsrichter die Begegnung ab. Das Spiel soll nun am Dienstag mittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt werden. Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger beim 1:1 gegen den SC Heerenveen mit dem Einsatz zahlreicher Feuerwerkskörper eine halbstündige Spielunterbrechung ausgelöst. Auch damals wurde mit der Aktion an zuvor verstorbene Fans des Klubs erinnert. (dpa/jW)