Dresden. Sich fortwährend selbst ins Knie zu schießen, das scheint manchen Dresdner Fans Ehrensache. Am Sonntag gelang Fußballzweitligist Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf der erste Heimsieg der Saison (2:0). Dank der drei Punkte verlassen die Sachsen die Abstiegsränge. Doch berichtet werden muss über einen unsportlichen Tiefschlag: Während einer Verletzungsunterbrechung in der Nachspielzeit beleidigte ein Dresdner Zuschauer den Fortuna-Spieler Emmanuel Iyoha rassistisch. Dieser teilte das sofort beim Vierten Offiziellen Lasse Koslowski mit. Dynamo-Trainer Thomas Stamm war verständlicherweise wütend: »Ich habe die Bitte an diese Zuschauer, nicht mehr ins Stadion zu kommen. Sie haben hier nichts verloren, aber auch grundsätzlich nichts in der Gesellschaft. So etwas macht mich sprachlos. Die Leute können daheim bleiben, und die, die drumherum sitzen, können so mutig sein, damit man weiß, wer es ist.« (dpa/jW)