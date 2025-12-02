Cluj. Das deutsche Tischtennis hat gleich zwei neue Juniorenweltmeisterinnen. Ein Jahr nach dem Titelgewinn von Annett Kaufmann im Einzel holten Mia Griesel vom TTC Berlin Eastside und Anna Hursey aus Wales im rumänischen Cluj völlig überraschend WM-Gold im Doppel. Im U19-Finale besiegten die beiden am Sonntag die favorisierten Chinesinnen Zong Geman und Qin Yuxuan nach einem 0:2-Satzrückstand und der Abwehr von drei Matchbällen im U19-Finale noch mit 3:2. Zusammen mit Hursey gewann Griesel in diesem Jahr bereits die U21-Europameisterschaft im Doppel. In der Altersklasse U15 gewann Koharu Itagaki genauso überraschend den WM-Titel im Einzel. Die Bundesligaspielerin des TSV Dachau besiegte im Endspiel die Chinesin Zhu Qihui in 4:2 Sätzen. Auch Itagaki holte in diesem Jahr bereits den EM-Titel in ihrer Altersklasse. (dpa/jW)