Aus: Ausgabe vom 25.11.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Schlapper Sieg
Dortmund. Hans-Joachim Watzke ist zum Präsidenten von Borussia Dortmund gewählt worden, hat aber einen deutlichen Denkzettel erhalten. Der 66jährige bekam auf der Mitgliederversammlung des Vereins lediglich 59 Prozent der Stimmen. Von den 238.000 Mitgliedern nahmen nur 4.476 an der Wahl teil. (dpa/jW)
