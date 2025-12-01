Gegründet 1947 Montag, 1. Dezember 2025, Nr. 279
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.12.2025, Seite 16 / Sport
Bobsport

Schnelle Kufen

Innsbruck. Laura Nolte ist beim zweiten Monobobweltcup der Saison auf Rang zwei gefahren. Die Auftaktsiegerin vom BSC Winterberg musste sich auf der sogenannten Starterbahn in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken US-Weltmeisterin Kaysha Love geschlagen geben, die mit 5,70 Sekunden erst einen Startrekord aufstellte und dann in 55,97 Sekunden Bahnrekord fuhr. Zweierbobweltmeisterin Lisa Buckwitz verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Rang vier auf drei, da sich die nach Lauf eins führende Australierin Breeana Walker zu viele kleine Fehler im Eiskanal leistete. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.