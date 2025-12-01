Copper Mountain. Lena Dürr hat es erstmals in ihrer Karriere unter die Top ten in einem Riesenslalom geschafft. Beim alpinen Skiweltcup in Copper Mountain fuhr die 34jährige auf den sechsten Platz. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch auf Rang vier gelegen und damit sogar einen Podestplatz in Aussicht. Den Sieg im Riesenslalom im US-Bundesstaat Colorado sicherte sich überlegen die Neuseeländerin Alice Robinson. Nach zwei Läufen hatte sie 0,96 Sekunden Vorsprung zur Österreicherin Julia Scheib, die das Auftaktrennen in Sölden gewonnen hatte. (dpa/jW)