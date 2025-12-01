»Friedrich Zundel – Porträtist seiner Klasse«. Zum 150. Geburtstag eines fast vergessenen Künstlers des sozialistischen Realismus. Zundel war Porträtmaler und politischer Künstler, dessen Werk mit den Ideen des Sozialismus verbunden ist – ein Ausdruck des erwachenden proletarischen Selbstbewusstseins um 1900. Dienstag, 2.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Linkes Zentrum Trudel Lutz, Nauklerstr. 50, Tübingen.

»Wie weiter in Gaza/Palästina?« Bericht von Nader El Sakka, Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde. Er stammt aus Gaza. Wie stehen die Organisationen des Widerstands zu Trumps »Friedensplan«? Mittwoch, 3.12., 18.30 Uhr. Ort: Bei Atif, Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke HH

»Deutschlands Verantwortung für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel.« Konferenz von Freitag, 5.12., bis Sonnabend, 6.12. Ausführlichere Informationen zum Programm hier: kopi-online.de/wordpress. Ort: Medico International, Lindleystraße 15, Frankfurt am Main. Veranstalter: Deutscher Koordinationskreis Palästina Israel