IMAGO/NurPhoto

Am kommenden Freitag, dem 5. Dezember, werden Tausende mutige Schülerinnen und Schüler bundesweit auf die Straße gehen. Unter dem Motto »Schulstreik gegen die Wehrpflicht« artikulieren sie ihren Widerstand gegen den anstehenden Zwangsdienst zur Kriegstüchtigkeit der »schwarz-roten« Regierungskoalition. Während diese alles daran setzt, ihre Kriegspropaganda in die Klassenräume zu tragen, erfreut sich die Bundeswehr nicht gerade allzu großer Beliebtheit bei den potentiellen Soldaten der Zukunft. Die bürgerliche Presse macht sich währenddessen zum Sprachrohr der Regierung und trommelt für das Sterben im Kapitalinteresse. Daher begrüßt die Tageszeitung junge Welt die Initiative der Schülerinnen und Schüler. Denn der Frieden braucht Menschen, die ihn bewahren, und eine Tageszeitung, die dabei mithilft. Wir möchten daher alle Organisatoren und Teilnehmer dazu einladen, die junge Welt zu bestellen und zu verteilen.

Wendet euch hierzu gerne an das jW-Aktionsbüro unter der 0 30 / 53 63 55 - 10 oder schreibt eine E-Mail an aktionsbuero@jungewelt.de