Die Muppets-Kreationen und viele andere Erfindungen des US-Puppenspielers und Trickfilmers Jim Henson (1936–1990) sind längst Kult. Entsprechend groß war das Interesse an einer Auktion von mehr als 400 Stücken der Jim Henson Company in Los Angeles mit Geboten aus aller Welt. Insgesamt seien bei der Versteigerung 2,6 Millionen US-Dollar (rund 2,2 Millionen Euro) eingenommen worden, teilte das Auktionshaus Julien’s Auctions mit. Unter den Highlights waren Schuhe, die Miss Piggy in dem Film »Die große Muppet-Sause« (1981) in einer berühmten Fahrradszene trug. Die lavendelfarbenen Wildlederpumps brachten über 22.000 US-Dollar ein, mehr als das Dreifache des Schätzpreises. Den höchsten Preis erzielte mit knapp 90.000 US-Dollar eine große, lilafarbene Kristallrequisite aus der Fantasyserie »Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands«. Dieses Stück war vorab auf 20.000 US-Dollar geschätzt worden. Julien’s Auctions zufolge war es die erste Versteigerung von Stücken der Jim Henson Company, die Ende der 1950er Jahre gegründet wurde. Henson war 1990 im Alter von 53 Jahren gestorben. (dpa/jW)