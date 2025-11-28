Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) 2026 haben bislang bereits 55 Bands und Einzelmusiker zugesagt. Als nur einige Highlights nennen die Veranstalter auf ihrer Festivalwebsite am Donnerstag die »unangefochtenen Metal Gods« Judas Priest sowie die Bands und Musiker Saxon, Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo. Zu dem Festival mit insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85.000 »Headbanging-Fans« erwartet. Nächstes Jahr findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. (dpa/jW)