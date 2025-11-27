Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 16 / Sport
Skilanglauf

Was im Blut

Ruka. Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bleibt nach ihrem positiven Dopingtest vorläufig gesperrt und wird deshalb aller Voraussicht nach Olympia 2026 verpassen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die 30jährige Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im März dieses Jahres positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Auch die Nationale Antidopingagentur (Nada) äußerte sich nun zum aktuellen Stand. Sie schrieb von einem Sanktionsvorschlag über eine Sperre von zwei Jahren, die die Nada am 22. September erlassen habe. (dpa/jW)

