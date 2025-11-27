Falun. Mit einem fulminanten Flug zum Schanzenrekord hat Skispringer Philipp Raimund dem deutschen Team den nächsten Podestplatz beschert. Der 25jährige flog im schwedischen Falun im zweiten Durchgang beeindruckende 99,5 Meter weit und sicherte sich damit nach seinem Versuch auf 94,5 Meter zuvor den dritten Platz. Besser waren nur der österreichische Sieger Stefan Kraft und der zweitplazierte Slowene Anze Lanisek. (dpa/jW)