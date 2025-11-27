Bleib stabil
Die Schmuckkünstlerin Silke Trekel soll den neuen Sarg für Otto den Großen herstellen. Die Entscheidung der Jury eines Wettbewerbs der Kunststiftung Sachsen-Anhalt wurde am Dienstag mitgeteilt. Die Gebeine des Kaisers liegen schon seit über einem Jahrtausend im Magdeburger Dom. Der hölzerne Sarg, in dem sie sich befinden, ist jedoch stark beschädigt. Deshalb soll der einstige Herrscher einen neuen bekommen. Trekel hat einen Sarg aus Titan, Feingold und Blattgold entworfen. So würden »Stabilität, Langlebigkeit und ästhetische Noblesse« vereint, so die Jury. »Gleichzeitig vermittelt die aufsteigend wirkende Form Dynamik, Modernisierung und Fortschritt im Sinne Ottos.« Auf dem Sarg befinden sich eine Inschrift und eine abstrahierte Kaiserkrone. Otto der Große war 973 gestorben und an der Seite seiner schon 946 verstorbenen Frau Editha bestattet worden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
