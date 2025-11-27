Die Sängerin Ayliva ist zum dritten Mal in Folge von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt worden. Die 27jährige aus dem Ruhrgebiet setzte sich in der Kategorie »Artist of the Year« unter anderem gegen die Rapper RAF Camora und Apache 207 durch, wie Youtube mitteilte. Die Auszeichnung wurde am Dienstag bei einer Gala in Berlin überreicht. Kriterium sind die Aufrufzahlen bei Youtube in Deutschland. Ayliva hatte bereits mehrere Nummer-1-Charthits, darunter »Sie weiß« (feat. Mero) und »Wunder« zusammen mit Apache 207. Zur Newcomerin des Jahres wurde die 15jährige Rapperin Zah1de (»Mona Lisa Motion«) gekürt. (dpa/jW)