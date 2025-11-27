Weißte Bescheid
Die Sängerin Ayliva ist zum dritten Mal in Folge von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt worden. Die 27jährige aus dem Ruhrgebiet setzte sich in der Kategorie »Artist of the Year« unter anderem gegen die Rapper RAF Camora und Apache 207 durch, wie Youtube mitteilte. Die Auszeichnung wurde am Dienstag bei einer Gala in Berlin überreicht. Kriterium sind die Aufrufzahlen bei Youtube in Deutschland. Ayliva hatte bereits mehrere Nummer-1-Charthits, darunter »Sie weiß« (feat. Mero) und »Wunder« zusammen mit Apache 207. Zur Newcomerin des Jahres wurde die 15jährige Rapperin Zah1de (»Mona Lisa Motion«) gekürt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Russevom 27.11.2025
-
Eine Frage der Technikvom 27.11.2025
-
Das blaue Versprechenvom 27.11.2025
-
Nachschlag: Genie als Spinnervom 27.11.2025
-
Vorschlagvom 27.11.2025
-
Auf zu neuen Abenteuernvom 27.11.2025