Wer noch Kulturpass-Guthaben hat, sollte es schnell verwenden: Bis 30. November kann es noch für Bücher, Konzerte, Kino oder Musik eingelöst werden, wie es auf der Website des Angebots heißt. Bestellungen müssen demnach dann bis 15. Dezember 2025 abgeholt werden. Der Kulturpass für 18jährige war vor zwei Jahren auf Initiative der damaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) eingeführt worden. Damals konnten sich 18jährige ein persönliches Kulturbudget von 200 Euro, zuletzt immerhin noch von 100 Euro, sichern. Unter Roths Nachfolger Wolfram Weimer (parteilos) wird das Angebot gestrichen. Es endet zwar offiziell erst zum Jahresende, die vorhandenen Guthaben müssen aber schon bis Monatsende ausgegeben werden. Seit der Einführung wurden nach Angaben von Weimers Behörde mehr als 100 Millionen Euro für den Kulturpass aufgewendet. (dpa/jW)