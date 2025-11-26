Stuttgart. Den deutschen Handballerinnen winkt im Falle eines WM-Triumphs eine Rekordprämie. Für den Titel bei der Heimweltmeisterschaft hat der Deutsche Handballbund insgesamt 425.000 Euro ausgelobt. Für Silber gibt es 300.000 Euro, Platz drei wird mit 200.000 Euro honoriert. Bei den Weltmeisterschaften 2021 (140.000 Euro) und 2023 (225.000 Euro) sowie der EM 2024 (275.000 Euro) waren die finanziellen Anreize deutlich geringer. Die Männer hätten im Falle eines WM-Sieges zu Jahresbeginn 475.000 Euro kassiert. Diese Summe wäre allerdings komplett durch Sponsoreneinnahmen und Prämien des Weltverbandes IHF gedeckt gewesen. Bei den Frauen schießt der DHB bei einem maximalen Erfolg einen sechsstelligen Betrag zu. »Deshalb sind die Prämien nicht gleich«, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. (dpa/jW)