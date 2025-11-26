Manchester. In der englischen Premier League hat Idrissa Gueye vom FC Everton mit einem kuriosen Platzverweis für Aufsehen gesorgt. Der Mittelfeldspieler sah im Auswärtsspiel bei Manchester United bereits in der 13. Minute Rot, nachdem er seinen Mitspieler Michael Keane geohrfeigt hatte. Coach David Moyes sagte dazu: »Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen.« Bei einer Aktion im eigenen Strafraum waren die beiden Everton-Profis aneinandergeraten. Keane schubste seinen Teamkollegen nach einem kurzen Wortgefecht weg, woraufhin der senegalesische Routinier den Innenverteidiger ins Gesicht schlug. (dpa/jW)