»Preisverleihung des junge Welt-Fotowettbewerbs«. Vernissage. Die prämierten Fotos und weitere beeindruckende Arbeiten werden präsentiert. Donnerstag, 27.11., 18 Uhr. Ort: Maigalerie, Torstraße 6, Berlin. Veranstalter: junge Welt

»Syrien vor dem Zerfall?« Vortrag. Wie hat sich die Situation für die Bevölkerung seit der Machtübernahme der Islamisten in Syrien verändert? Welche Bedeutung hat das neue Regime für den Nahen Osten und speziell für die Palästinenser? Diese Fragen besprechen wir mit Bernd Duschner, Syrien-Experte und Vorsitzender des Vereins Freundschaft mit Valjevo. Freitag, 28.11., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: jW-Leserinitiative

»Stehen wir vor einem neuen Faschismus? Was tun?« Vortrag von Ulrich Schneider, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR). Sonnabend, 29.11., 19 Uhr, Ort: Gemeindesaal St. Nikolaus, Karlstraße 17/1, Friedrichshafen. Veranstalter: VVN-BdA Ravensburg-Oberschwaben