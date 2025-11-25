Aus: Ausgabe vom 25.11.2025, Seite 16 / Sport
Tennis
Wieder mal Italien
Bologna. Italiens Tennisspieler haben auch ohne ihre Topstars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti den Titel-Hattrick im Davis Cup perfekt gemacht. Der Gastgeber setzte sich bei der Endrunde in Bologna im Finale gegen Spanien mit 2:0 durch und triumphierte wie schon 2023 und 2024 im prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. (dpa/jW)
