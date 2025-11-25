Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Aus: Ausgabe vom 25.11.2025, Seite 16 / Sport
Skispringen

Weit gehüpft

Lillehammer. Felix Hoffmann hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz des Winters beschert. Der 28jährige belegte zum Abschluss des ersten Weltcupwochenendes im norwegischen Lillehammer den dritten Platz. Hoffmann musste sich nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi und dem zweitplazierten Slowenen Domen Prevc geschlagen geben. (dpa/jW)

