Lillehammer. Felix Hoffmann hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz des Winters beschert. Der 28jährige belegte zum Abschluss des ersten Weltcupwochenendes im norwegischen Lillehammer den dritten Platz. Hoffmann musste sich nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi und dem zweitplazierten Slowenen Domen Prevc geschlagen geben. (dpa/jW)