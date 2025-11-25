Aus: Ausgabe vom 25.11.2025, Seite 16 / Sport
Skispringen
Weit gehüpft
Lillehammer. Felix Hoffmann hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz des Winters beschert. Der 28jährige belegte zum Abschluss des ersten Weltcupwochenendes im norwegischen Lillehammer den dritten Platz. Hoffmann musste sich nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi und dem zweitplazierten Slowenen Domen Prevc geschlagen geben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Wundertüte Diegovom 25.11.2025
-
Come, China Man, come!vom 25.11.2025