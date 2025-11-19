Aus: Ausgabe vom 19.11.2025, Seite 16 / Sport
Boxen
Auf die Bretter
Miami. In Sachen Kommerzialisierung des Sports ist immer noch Luft nach oben: Wenige Tage vor Weihnachten kämpft der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua gegen Influencer Jake Paul. Das gab Promoter »Matchroom Boxing« am Dienstag bekannt. Das Duell des Briten Joshua gegen den US-Amerikaner wird am 19. Dezember in Miami ausgetragen. Netflix hat sich die Übertragungsrechte für das Duell gesichert. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
