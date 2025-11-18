Rabat. Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-WM 2026 hat Nigerias Nationaltrainer Éric Chelle dem Team aus der Demokratischen Republik Kongo Voodoopraktiken vorgeworfen. »Während sämtlicher Elfmeter hat einer der Typen aus dem Kongo Voodoo gemacht. Jedes Mal.« Nigeria hatte am Sonntag abend das afrikanische Playoff-Finale auf dem Weg zur Weltmeisterschaft überraschend mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen die Kongolesen verloren. Damit verpassten die Super Eagles frühzeitig die Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr. DR Kongo qualifizierte sich hingegen für die interkontinentalen WM-Playoffs und darf weiter von einer Teilnahme träumen. (dpa/jW)